Saaga jätk. Otepää vallavanem mõtles ümber ja asus hoopis vineeritehase kaitsele

UPM-Kymmene Otepää juhi Silver Rõõmussaare sõnul toob tööstus, nagu iga teinegi elutegevus, kaasa teatud keskkonnamõjud. „Samas, oleme teinud suuri investeeringuid, et maandada tööstuse mõjusid ja viia need kooskõlla normidega. Ettevõttele, kes töötab väga tihedas kontaktis kohaliku elanikkonnaga, on hea läbisaamine kohalike inimeste ja võimuga ülitähtis. Meil on hea meel, et mõnda aega tagasi tekkinud tüli on nüüdseks lahendatud ja me saame koos liikuda selles suunas, et kindlustada meie kohalike inimeste töö ka kevadisel linnurahu perioodil, suurendades ettevõte laopinda ja teha seda kõige mõistlikumal moel ka keskkonna vaatenurgast,” ütles Rõõmussaar. Ta kinnitas, et keskkonnasäästlik tegutsemine on ettevõte jaoks oluline ning plaan palgiplats rajada on ühtaegu nii positiivse sotsiaalmajandusliku kui ka keskkonnamõjuga. Tema sõnul seisab ettevõte selle eest, et detailplaneeringu menetlusprotsess oleks läbipaistev ning et oleks kaasatud nii valla elanike kui ka ettevõtte huvid.