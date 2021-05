Maardu kevadlaat 2021 Foto: Kiur Kaasik

Piiranguid on hakatatud samm-sammult leevendama ning see puudutab ka väliüritusi ent sellega on suuremad laadakorraldajad peaga vastu seina jooksnud: osavõtjate koguarvuks kehtestati 250 inimest.On laatasid, mis toimuvad ja neid, mille korraldajad nö alla annavad.