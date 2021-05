Iraan on hädas krüptokaevandustega - nendega hakkavad võitlema riiklikud luureagentuurid

Iraani riigimeedia sõnul on luureministeerium üle riigi loonud uurimisrühmad, mille ülesandeks on tuvastada illegaalsed krüptorahafarmid ning nendes kasutatavad seadmed konfiskeerida, vahendab Bloomberg .

Riigi poolt subsideeritud odav elekter muudab Iraani krüptorahakaevuritele atraktiivseks. Arvutifarmid nõuavad suurt mahtu elektrit, mis läheks lääneriikides kalliks maksma. Nüüdseks on aga selgunud, et Iraani elektrivõrk ei tule suurenenud koormuse all enam toime. Iraani riikliku elektriagentuuri Tavaniri sõnul on olukorra selleni viinud tarbimise kasv teistes majandussektorites ning hüdroenergia kasutegurit vähendanud põud.

Krüptokaevurite vastu võitlemisel loodetakse abi saada ka nende tabamiseni viivate vihjete andjatele preemia pakkumisega. Ühe sellise vihje eest makstav preemia on 200 miljonit riaali. Siiski ei ole see nii suur summa kui pealtnäha tundub - meie valuutas teeb see vaid 714 eurot. Iraanis on siiski tegemist arvestatava summaga, sest riigi miinimumpalk on vaid 95 eurot.