UURING | vanalinna lärmakad külaliskorterid on elanikele pinnuks silmas: purjus soomlased ja kasumiahned omanikud

Tallinna linn soovib, et riik reguleeriks eraldi, mida saab peale hakata külaliskorteritega, mille külalised majaelanikke häirivad.

TTÜ sotsioloogid Katrin Paadam ja Liis Ojamäe on koostanud uuringu, kus uuritakse vanalinna elanike ja kinnisvaraomanike ootuseid. Antud uuringus on käsitletud ka inimeste kogemusi ja hoiakuid üürikorteritega. Kuigi hoiakud on vastakad, annavad intervjuus välja tulnud tunnistused aru probleemide tõsidusest Tallinna vanalinnas.

Välja on toodud nii elanike kui ka üürileandjate seisukohad

Näiteks on öelnud üks vanalinna elanik, kelle investeeringukorteritega tegeleb vahendusfirma, et tal on olukorrast ükskõik, kuni see on hea tema ärile. "Kuigi, kui keegi investeerib kõvasti oma korterisse, teeb selle oma pere jaoks korda ja kui seal on kogu aeg öösiti purjus turistid kõrval, siis jah, see ei ole tegelikult tore,” lisas ta.

Elanike kogemusi üürikorteritega oma kortermajas kujundavad uuringu tulemusel nii üürileandjate kui üürnike käitumine. Üks elanik tõi välja, et osad korteriomanikud käivad kohal ainult siis, kui tekivad probleemid, ning omanike asemel käivad korterites enamasti näiteks hoopis koristajad.

Vanalinna elanike jaoks on suur vahe, kas omanik ise üürib majutust välja või on andnud selle omakorda allüürilisele. Probleemina nähakse kortereid, kus tegemist on välismaalasest omanikuga, kes on palganud kellegi kohaliku välja rentima. “Kokkuvõtteks ei vastuta keegi,” lisas üks Vanalinnas resideeruv elanik.

Purjus soomlased varahommikul

Huvitavad on ka probleemid, millega on vanalinna elanikud pidanud kokku puutuma. “Kogu aeg tuleb keegi vastu, põrand on must. Lisaks on neil organiseeritud linade ja pesu vahetus selliselt, et mingi inimene sõidab autoga ja puhas pesu visatakse IKEA kotiga trepikotta. Siis see on seal, mingil ajal tuleb keegi koristama, sel ajal on uksed aga lahti. Siis vedeleb pesu seal õhtuni,” kirjeldab üks elanik.