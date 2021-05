Algas kohtuprotsess Danske Eesti filiaalis üle 4 miljardi euro pesnud naise üle

Rahapesu toimus enam kui 40 Danske Eesti filiaalis kontot omanud ettevõtte kaudu. "Meil on kahtlus, et raha liigutati läbi ettevõtete, varjamaks nii selle päritolu kui ka lõppsihtkohta," rääkis Taani majanduspolitsei juht Rasmus Maar Hansen.

Christianseni advokaat Ulrik Sjølin ütles neljapäevasel kohtusitungil, et ta klient ei nõustu ühegi talle esitatud süüdistusega.

Christiansen on varem rahapesus süüdi mõistetud

See ei ole naisel esimene kord kohtu ette astuda. Paar nädalat tagasi mõisteti ta kolmeks aastaks ning 11 kuuks vangi teises rahapesukaasuses. Lisakaristusena ootab teda vangistuse lõppedes Taanist väljasaatmine. Koos Christianseniga on nüüd kohtu all ka Arunas Masenas ja Irene Ellert.