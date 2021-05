FOTOD | Eestis avati vesinikutankla

Eestimaine iduettevõte PowerUP Energy Technologies koos kohaliku energiaettevõttega Alexela esitlesid Tallinnas, Haven Kakumäe sadamas Alexela kütusejaamas esimest nutikat vesinikujaama lahendust. See esimene omalaadne vesinikujaam on tulevikuplaanis mõeldud vesinikkütuse väiketarbijatele nagu purjekad, jahid ja matkaautod.

Start-up PowerUP Energy Technologies on selle ettevõtmise jaoks kasutusele võtnud 3. ja 4. tüübi vesinikuballoonid. Lahenduse esitlemisel ütles PowerUP Energy Technologies'i asutaja ja tegevjuht dr Ivar Kruusenberg: „Vesinikul on paljulubav roll süsinikheite vähendamise eesmärkide saavutamisel kogu maailmas. Vesiniku kättesaadavus Eestis on üsna piiratud, kuna riigis puudub vesiniku suuremahuline tootmine ja meil on väga vähe reaalselt rakendust leiduvaid kütuseelemente. Seega on see nutikas vesinikujaam esimene samm Eesti energeetika üleminekul kõige nõutumale puhtale kütusele ehk vesinikule. Selle koostöö kaudu kinnitame oma pühendumust pakkuda kõigile puhtaid ja ohutuid energialahendusi."