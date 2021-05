INTERVJUU | Tõsine buum! Koroona ja pensionireform pani inimesed investeerima. Kui keegi ütleb, et kuskil on võimalik hästi palju raha teenida, ei tohiks sellega kaasa minna

Kuidas peaks inimesed kõikuvamatesse turgudesse suhtuma?

See sõltub investorist. Algaja investor peab taolises turuolukorras eelkõige hindama oma riske ja riskitaluvust, see tähendab kui palju ta on valmis kaotama, ilma et kaotus teda oluliselt mõjutaks, ja selle alusel tegema otsuseid. Ka kogenum investor peaks hindama oma riskivalmidust ja võimalusel hajutama oma investeeringuid eri varaklasside vahel.

Kas ka SEB Panka on sarnaselt konkurentidele tabanud hiljuti investeerimishuviliste buum?

Tõesti on investeerimiskontosid avatud tänavu nelja esimese kuuga kaks korda rohkem kui eelmisel aastal samal ajal ja väärtpaberitehinguid tehtud pea poole rohkem. Tundub, et investeerimine on saanud veidi juba igapäevasemaks teemaks ja kõnetab nüüd küll laiemat gruppi inimestest. See trend on vist tulnud, et jääda.

Miks investeerimine on niimoodi äkki populaarseks muutunud?

Eestis tõi pensioni teise samba reform selle teema päevakorda. Me mäletame kõik, et üks reformi argumentidest oli, et mõistlik oleks teha teine sammas vabatahtlikuks, sest inimesed ju oskavad ise oma varadega paremini ringi käia. Teine põhjus on ikkagi koroona, mille tõttu inimesed on veetnud kodus rohkem aega, saanud juba üle aasta rahulikumalt oma elu üle järele mõelda ja hakata järgmisi samme oma elukorralduses ette võtma.

Selles mõttes on koroona mõju olnud positiivne, et esiteks kaalutakse oma eluasemega seonduvat rohkem ja ühtlasi mõeldakse natuke rohkem tulevikule. Kuna olukord on olnud ebakindel, siis see on suunanud inimesi mõtlema, kuidas tulevikus oma elu paremini kindlustada. Üks viis selleks võib kahtlemata olla investeerimine või vähemalt sellega alustamisele mõtlemine.

Hiljutisest küsitlusest tuli välja, et inimesed ikkagi julgevad investeerida kinnisvarasse. Ehk on selle põhjus, et kunagi on endale korter ostetud ja nad teavad, mismoodi see toimib. Aktsiad ja igasugused muud asjad on ju kõvasti keerulisemad?