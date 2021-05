Tallinn esialgu jätkab rendisoodustuse pakkumist restoranidele

Alates esmaspäevast on kõikide söögikohtade siseruumid taas kõigile avatud. Vanalinnas kuuluvad sellised pinnad sageli linnale. Linn pakkus raskel ajal sellistele äridele 80 protsendilist rendisoodustust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohvik Kehrwieder omanik Vello Leitham ütles, et mõni kuu tagasi aitas hinge sees hoida ka konkurentsi puudumine. "Mõni kuu tagasi kui sa alustasid McDonaldsist tulid Raekoja platsi, siis ainukesed asjad, mis olid lahti, olid Troika ja meie. Põhimõtteliselt mitte keegi üldse ei olnud siin vanalinnas lahti, see aitas meil hing sees hoida," rääkis Leitham.

"Minna mööda Pikka tänavat, siis on näha, et pesemata aknad ja maakleri kuulutused kõik naeratavad vastu ja et äripind saadaval- saadaval-saadaval. Ja praegu, maikuus, kujuta ette, siin oleks kruiisilaevad. Iga päev vooriks seda Saiakäiku 2000, 5000, 7000 inimest," sõnas Leitham.