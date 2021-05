Autokasutus on 20 aastaga kahekordistunud. Sõiduautost on kohati saanud rahakotti tühjendav sundkulu

„Sõiduauto kasutamine on kasvanud eelkõige ühistranspordi ja jalgsi liikumise arvelt," ütles Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane. „Nii on Eesti lühikese aja jooksul tõusnud Euroopa Liidu riikide seas üheks kõige autokesksemaks riigiks."

Varblase sõnul sõltub isikliku auto kasutamise võimalusest sageli ka töökohtade kättesaadavus. „Sõiduautost on kohati saanud seetõttu ka sundkulu, mis võib väiksemast sissetulekust võtta märkimisväärse osa," märkis Varblane. „Samas on isikliku sõiduauto keskne liikuvus ebaefektiivne ja ruumi raiskav ning mõjutab negatiivselt elukeskkonda ja elanikkonna tervist."

Samal ajal on ühistranspordi kasutamise osakaal töölkäimisel järjepidevalt kahanenud ja jõudis 2020. aastal 18,4% tasemele (2019 - 20,6%). See jääb märkimisväärselt alla 2014-2020 transpordi arengukavas eesmärgiks seatud 25%-le ning on madalam ka 2014. aasta baastasemest (22,6%).