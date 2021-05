Selgus parim õpilasfirma. Ettevõte valmistab kettagolfi jälitusseadmeid

Õpilasfirma Spotter toode on kokku pandud erinevatest juba olemasolevatest komponentidest. See kinnitub ketta külge ning võimaldab GPS-i või hääle abil seda kiirelt üles leida, kuna ühendub rakenduse kaudu ka otse mobiiltelefoniga.

Õpilasfirmade programmi vedava Junior Achievement Eesti direktor Kersti Loor märkis, et Spotterile tõi võidu eelkõige tugev ja ühtne tiim, kes on suutnud kõik raskused ületada ning mõistavad, kuidas ettevõte peaks toimima. „Loomulikult on neil ka põnev ja tehniline toode, mille tootearendusega on noored kõvasti vaeva näinud," selgitas Loor.