Jevgeni Ossinovski põhja kolisenud investeering andis talle õppetunni

Jutt käib USA uraanirikastaja Centrus Energy Corpi A-aktsiatest, milliseid Ossinovskile kuulub 18. Poliitiku hädaks ostis ta need enne Fukushima tuumakatastroofi, mis mõjus ettevõtte osakutele laastavalt.

See on minu isiklik näide sellest, miks tuumaenergiasse investeerimine ei ole väga tark mõte. Emotsionaalsed riskid on väga suured," rääkis Ossinovski raadioeetris.

