TikToki juht astus ootamatult tagasi ja saatis töötajaile ausa kirja

TikTok on teinud temast rikka mehe. Tema varanduse väärtus on 44 miljonit dollarit. See on 28 miljardit dollarit enam kui 2019. aasta märtsis. Ta on hetkel rikkuselt 30. inimene maailmas.

Zhang teatas äsja ootamatult, et ta astub tegevjuhi kohalt tagasi. Enda sõnul selleks, et lugeda raamatuid ja niisama unistada.

Ta kirjutas töötajatele järgmise kirja:

„Aus on öelda, et mul ei ole teatud oskusi, et olla ideaalne juht. Samas ei ole ma ka väga sotsiaalne ning eelistan üksinda olla veebis, lugeda, kuulata muusikat ja unistada selleks, mis võiks üldse olla võimalik."

Yiming astub aasta lõpus tagasi, et keskenduda ettevõtte pikale strateegiale. Uueks juhiks saab ByteDance'i kaasasutaja ja senine personalijuht Liang Rubo.

ByteDance loodi 2012. aastal ja sellest sai esimene tõeliselt globaalne Hiina ettevõte. Eelmisel aastal sattus ta surve alla, sest vastu võeti mitmed tsensuuri puudutavad seadused. Survet avaldati ka teistes riikides. India keelustas TikToki, öeldes, et see on ohuks riiklikule turvalisusele. Hiinas pööratakse riigi edukamatele firmadele suurt negatiivset tähelepanu. Alibaba sai valitsuselt 2,8 miljardit dollarit trahvi „monopolistliku käitumise" eest.

Yiming ütles ka, et pikka aega juhiks olev inimene on ettevõttele koormaks, sest tekib sõltuvus olemasolevatest ideedest.