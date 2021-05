Uskumatu tagasitulek. Mees kaotas peaaegu kõik, kuid on nüüd tänu kahele suurepärasele investeeringule tagasi suurte seas

Miller oli Legg Mason Value Trusti juht ning 15 järjestikkust aastat suutis ta ettevõtet hoida S&P 500 seas. Siis saabus 2008. aasta finantskriis. Ta kaotas 90 protsenti oma varast. Paljud ei suudaks sellisest paugust toibuda, aga Bill Miller ei ole allaandja. Täna on ta taas miljardär ning eelkõige tänu kahele investeeringule.

Uues raamates, mis kannab nime „Richer, Wiser, Happier: How the World's Greatest Investors Win in Markets and Life" on intervjuu ka Milleriga.