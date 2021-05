OECD tahab USA survel reformida ettevõtete tulumaksustamist. Kas Eesti peab muutma oma tulumaksu süsteemi?

Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Helen Pahapill: selline maksustamine kehtiks vähestele ettevõtetele

OECDs arutlusel olevate ettepanekute kohaselt peaksid miinimum tulumaksu maksma kontsernid, kelle müügitulu on vähemalt 750 miljonit eurot ehk see hõlmaks 2500-3000 kontserni maailmas. Ettepaneku järgi tahetakse kasumi maksustamise õigus anda kontserni peakontori riigile juhul, kui see riik, kus kontserni tütarühing tulu teenib, oma maksustamisõigust piisavalt ei kasuta.



ELi ja OECD tasandil on suhtumine miinimummaksu ettepanekusse riigiti erinev. Hetkel arutatakse seda OECDs paralleelselt koos digiteenuseid pakkuvate ettevõtjate (kontsernipõhise) tulumaksuga (digimaks). USA soovib ennekõike globaalse miinimumtulumaksu kehtestamist. Samas on USA teiste riikidega mingil määral nõus „jagama“ oma väga suurte ettevõtjate maksustamise õigust OECDs kokkulepitud viisil (digimaks), et hoida ära erinevate ühepoolsete digimaksude kehtestamist ja panna teisi riike loobuma juba kehtestatud digiteenuste maksudest. OECD tasandil oodatakse kokkuleppeid nii miinimumtulumaksu kui digimaksu osas sel suvel.



Eesti nende ettepanekute taustal oma tulumaksusüsteemi muutma hakkama ei pea. Meie tulumaksumäär 20% on kõrgem kui USA soovitud 15% määr või osa OECD liikmete soovitud 12,5% määr. Oluline erinevus teistest ettevõtete tulumaksusüsteemidest on see, et Eestis tuleb maks ära maksta, kui ettevõtja kasumit jaotab. Kui USA kontsern teenib Eestis kasumit, kuid sellelt tulumaksu maksnud pole, siis USA soovib õigust võtta sellelt 15% miinimumtulumaksu. USAs kehtib muide ka täna sarnane välisriigis teenitud kasumi maksustamise süsteem (tuntud GILTI nime all), kuid maksumäär on 12,5%. USA saaks hõlpsasti tõsta riigisiseselt selle määra 15% peale, aga oma konkurentsivõime säilitamiseks soovib USA, et ka teised riigid sarnase miinimummaksustamise süsteemi kehtestaks.



Eesti teeb tööd selle nimel, et säilitada siin tegutsevatele ettevõtjatele võimalikult soodne, läbipaistev ja lihtne maksusüsteem.