Koroonapiirangud leevenevad märkimisväärselt: loe, mis homsest muutub

Lubatud on viibida siseruumides muuseumides ja näitustel, samuti istekohaga üritustel nagu teatris, kinos, konverentsil, aga ka jumalateenistustel või muudel avalikel usutalitustel juhul, kui ruumitäitumus ei ületa 50 protsenti. Kindlaksmääratud istekohtadega ruumides seatakse osavõtjate piirarvuks 200 inimest, kelle hulka ei arvestata esinejaid ja ürituse läbiviimisega seotud inimesi, kes külastajatega vahetult kokku ei puutu. Muuseumides ja näitusasutustes arvestatakse piirarvu koos ruumitäitumusega ühe saali kohta. Üritus peab lõppema hiljemalt kell 22.

Alates 24. maist on siseruumides lubatud huviharidusega seotud konsultatsioonid, kui nendel ei osale rohkem kui 10 inimest, sealhulgas juhendaja. Rühmapiirangut ei kehtestata huviharidusega seotud eksamitele, kuid eksamite korraldamisel tuleb arvestada 25-protsendise ruumitäitumuse nõudega. 31. maist see ruumitäitumuse piirang eksamite korraldamisel ei kehti. Siseruumides huviharidust läbi viies on kõigil vähemalt 12-aastastel osalejatel kohustus kanda maske.