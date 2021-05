Sandra Vabarna: mind ärritas vabakutseliste paanika. Te peaks säästma

"Mind ärritasid vabakutselised, kes möödunud aastal kaks päeva pärast riigi kinnipanemist hakkasid kirjutama, et appi, kui halb ja mis nüüd saab?! Sa oled vabakutseline muusik, ei tea sa mitte kunagi, mis järgmiseks juhtub," rääkis Vabarna.

Tema väitel on ka sõltumata koroonast muusikutel sageli jaanuar ja veebruar kontserdivaesed. Tema hinnangul on Eestis hästi, sest möödunud suvel sai enamjaolt kontserte anda ja loodetavasti õnnestub see ka sel aastal.