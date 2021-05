Urve Palo lahkub kasiinoärist ja alustab juhtimiskoolitusi: enam ei ole kõik edukad tippjuhid valged 45-aastased mehed

Lahkute kasiinoärist, kus pärast poliitikukarjääri jõudsite töötada kaks aastat. Mis läks valesti?



Valesti ei läinud midagi. Olen õnnelik, et kaheks aastaks väljakutse vastu võtsin. Tahaksin loota, et ka omanikud on minuga rahul. Lahkun, sest minu töö Novolotos on tehtud. Võiksin ametikohal jätkata veel 20 aastat, see oleks väga mugav, kuid ma ei otsi mugavust. Ausalt öeldes võtsin ma selle töö vastu, sest see oli lihtsalt nii hullumeelne. Tahaksin nüüd teha midagi, millel on ühiskonnale suurem mõju. Siiralt. Tahan teha midagi uut, mis paneks hinge jälle helisema.