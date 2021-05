Kirikutegelased pole rahul palgakärbetega. Ligi 5000 töötajaga Vatikanil pole isegi personaliosakonda

Kirjas kaevati, et pandeemia tõttu eemalt töötamine pole paljudele võimalik. Samuti avaldati kahetsust, et Vatikan pole loonud personaliosakonda.

Vatikani majandusjuht Juan Antonio Guerrero Alves teatas, et sellel aastal on kulutused lähiaja väikseimad, kuna muuseumid on koroona tõttu suletud ning annetuste vähenemine on pannud kirikuriigi rahaasjad surve alla.