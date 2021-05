Eesti üks rikkamaid mehi Heiti Hääl: kriisi ajal töötajate palkade kärpimine ei ole hea lahendus

Koondamistest ja palkade kärpimistest rääkides tõdes Hääl, et niisugused otsused on valusad nii töötajatele kui ka juhtidele.

Teisalt arutles Hääl, et kriisi ajal töötajate palkade kärpimine ei ole hea lahendus – kuidas sa saad öelda inimesele, et sa pead tegema ära sama töö või isegi rohkem, aga ettevõte annab sulle selle eest vähem raha. "Meie oma majas propageerimine, et kui on vaja kulusid kokku hoida, siis tuleb vähendada inimesi, aga palga alandamine on mittemotiveeriv meede ja see ei anna tulemust," lausus ta.