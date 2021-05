VIDEO | Kaja Kallas piirangutest: rahvas on emotsionaalne, aga valitsus peab otsuseid tegema ratsionaalselt

Kallas lisas, et oleme täna targemad, kui olime eile ja aasta tagasi. "Me juba enam-vähem teame, kuidas me käituma peame. Murdmaks välja vajadusest pidevalt ühiskonda lukku keerata, tulime välja valge raamatuga, et kokku leppida, kuidas ühes või teises valdkonnas võiks inimesed erinevate riskitasemete puhul käituda, hoidmaks ära viiruse laiem leviku ka ilma, et valitsus karme piiranguid kehtestaks," rääkis ta. "Sest kõikide piirangute kehtestamisel on alati ka nähtamatud ohvrid - inimesed, kes on kaotavad töö või on sunnitud oma elutööna ehitatud ettevõtte sulgema või lapsed, kelle haridustee kannatab. Mõneti oli valge raamatu kokkupanek tervest talupojamõistusest tulenevate käitumisjuhiste kirjapanek, millele aitasid kaasa organisatsioonid, kelle tegevust piirangud kõige enam mõjutasid."

Ta lisas: "kas te ei ole märganud, et ajal, mil maailm on meie ees justkui kinni läinud, kui suletud on nii koolid, kinod kui kohvikud, kui meie emotsioone väljendavad ainult silmad, sest meie näod on olnud kaetud; kas te ei ole tähele pannud, et just sel ajal, mil paljud meist on füüsilises, aga veel rohkem vaimses isolatsioonis, et just sel ajal oleme mõistnud, kui vajalikud me tegelikult üksteisele oleme."