Vaktsiinid ja miljardid. Vähemalt üheksa inimest on vaktsiinide tõttu väga rikkaks saanud ning survegrupp avaldab pahameelt

Selle nimekirja tipus on Moderna tegevjuht Stéphane Bancel ja BioNTechi juht Ugur Sahin. BioNTech tootis vaktsiini välja koos Pfizeriga. Mõlemate tippjuhtide vara on nüüd väärt umbes 4 miljardit dollarit. Selline on People's Vaccine Alliance'i analüüsi tulemus. Tegemist on survegrupiga, mille üheks eesmärgiks on hoida silma peal globaalsel vaktsineerimisel ning sellelt saadaval tulul.

Tippjuhid Hiina ettevõttes CanSino Biologics ja varased Moderna investorid on ka paberi peal saanud miljardärideks. Ravimifirmade aktsianhinnad on loomulikult tõusnud vaktsiinide tõttu. Eeldatakse, et nende ettevõtete tulevik on samuti roosiline.

Võrreldes 2020. aasta veebruariga on Moderna aktsia hind tõusnud üle 700 protsendi, BioNTechil jääb see 600 protsendi kanti. CanSino Biologicsi aktsia on kerkinud 440 protsenti. Ettevõtte ühe-doosi-vaktsiin sai Hiina poolt heakskiidu veebruaris.

Üheksa People's Vaccine Alliance poolt tuvastatud uut miljardäri on enda vara kokku kasvatanud 19,3 miljardile dollarile. Aktivistide grupp ütleb, et selle raha eest saaks vaktsineerida vaesemates riikides 780 miljonit inimest. Grupi sõnum on, et selliste monopolide ja nende juhtide rikastumine ei ole tolereeritav. „Nende vaktsiinide loomist toetati avaliku rahaga ning need peaks olema kõigile soodsalt kättesaadavad, mitte olema kasumi teenimise objektiks," ütlevad nad.

Raport tuli välja samal ajal, kui toimub G20 tervisevaldkonna tippkohtumine, kus riikide juhid arutavad muuhulgas vaktsiinide puhul intellektuaalomandi õigustest loobumise teemal.

USA president Joe Biden on sellise käigu poolt. See võiks tähendada vaktsiinide kättesaadavuse paranemist ning vahe vähenemist rikaste ja vaeste riikide vaktsineerituse taseme vahel. Saksamaa on aga siin opositsioonis, öeldes, et intellektuaalomandi õigused on ülioluline innovatsiooni osa. Lisaks ei muutuks nende sõnul kuigi palju vaktsiinide kättesaadavuse osas, sest tootmismahud on limiteeritud ning vaktsiinideks vajalikke komponente on samuti liiga vähe.