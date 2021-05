Lennundusekspert Toomas Uibo: Valgevene režiim käitus äärmiselt vastutustundetult ja pretsedenditult

Uibo selgitab, et piloodid usaldavad maapealsetelt lennujuhtidelt saadavat informatsiooni, kuna nende juhtimise all toimub kogu õhusoleva lennuliikluse reguleerimine. "Lennujuhtide poolt antavad load ja käsklused on pilootidele täitmiseks v.a. eriolukordades, kus kaptenil on kohustus teha kõik mis võimalik inimelude päästmiseks oma parema äranägemise järgi. Olemasoleva info põhjal tundub, et Valgevene režiim kasutas seda usaldust ära ja on edastanud pilootidele valeinfot, et lennuk maanduma sundida," arutleb ta. "Selline käitumine on äärmiselt vastutustundetu ja pretsedenditu."