EfTEN müüs Kadaka tee 63 büroohoone Urmas Sõõrumaale

EfTEN Capitali juhi Viljar Arakase sõnul oli investeering Kadaka 63 büroohoonesse fondi jaoks tulemuslik, kuna investeeritud omakapitali tootlus ulatus üle 20 protsendi aastas. „Tegu ei olnud kaugeltki esimese EfTEN Kinnisvarafondile kuuluva hoone müügiga ning kindlasti jätkame tehingutega ka tulevikus,“ lisas Arakas. „Maja on logistiliselt mugavas asukohas – nii klientide teenindamiseks kui töötajatele tööl käimiseks ning usun, et Forus Grupi jaoks on tegemist nutika valikuga,“ lisas ta.

US Real Estate ja Forus Grupi nõukogu esimees ning omanik Urmas Sõõrumaa tõdes, et väärilist peakontorit vastloodud Forus Grupile on otsitud juba mõnda aega. „Kõik ettevõtted ja inimesed ühte majja kokku, et klient saaks rohkem ja mitmekülgsemat teenust. Samas, kui töötajad tunnevad ennast uues kodus mõnusamalt, siis on minulgi rohkem rõõmu,“ ütles Sõõrumaa.