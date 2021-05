Eesti erameditsiini suurnimi investeerib 65 miljonit eurot meditsiinilinnakusse

Confido meditsiinikeskuse üks omanikke Tarmo Laanetu soovib, et riik ja erasektor paneksid paika tervishoiu edasised suunad ja vajadused, sest suure pildi ja plaanita võib meid ees oodata väga keeruline aeg. Ravijärjekorrad aina kasvavad ja see süvendab teisi probleeme. Laanetu eestvedamisel hakkab Tallinnas reaalsuseks saama erameditsiinilinnak. Kui alles kahe aasta eest pandi Veerenni asumis nurgakivi linnaku teisele hoonele, siis juba lähiaastatel kerkib sinna ka kolmas ja ühtlasi suurim, ligi 35 000-ruutmeetrine hoone.

Ärilehele oli Laanetu esimest korda nõus pikemalt rääkima uuest suurinvesteeringust, Confido plaanidest ja missioonist.

Kuidas jõudsite meditsiini juurde?

Minu vanaema oli Paide haiglas füsioterapeut, ema Tartu haigla tehisneeru osakonnas nefroloog. Sai palju nendega kaasas käidud. Arstiamet tundus juba siis põnev ja püha. Mul oli uhke tunne. Mäletan esimest metanoolikriisi, ema oli ööd ja päevad tööl, nädal aega valves. Sellest ajast tean, et arstiamet on see, milles inimesed annavad endast kõik teiste nimel. Mul on aukartus sellest ajast. Kuu aega tagasi tuli meelde, kuidas isa sõber Laur Karu, kes oli sel ajal tervishoiuminister, ütles mulle: „Tarmo, ole hea, tee sina see tervishoiuasi endale selgeks, võib-olla saad sina lõpule viia selle, mis mul pooleli jäi.” Laur oli siis just ministriametist tagasi kutsutud. Aasta oli siis 1989 ja mina 15-aastane. Imelik on praegu sellistele asjadele tagasi mõelda.