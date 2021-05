Eesti alustavatel ettevõtetel läks kriisis paremini kui lätlastel ja leedukatel

Alustavate ehk kuni kolmeaastaste ettevõtete puhul torkab silma, et ligi kolmandik vastanutest prognoosib tänavuseks üle 15-protsendilist käibekasvu ning seda üsna võrdselt kõigis kolmes riigis. Teisalt on Lätis ja Leedus ligi 25 protsendi arvates tänavu oodata käibelangust, mida on rohkem kui Eestis (11 protsenti).