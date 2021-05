Eesti elanikud tarbivad üha rohkem kodumaist liha

Statistikaameti analüütiku Ege Kirsi sõnul oli liha kogutoodang võrreldes varasema aastaga 5% suurem ja on 2017. aasta madalseisust taastunud. „Kõige rohkem ehk 10% suurenes linnuliha toodang ja 4% kasvas ka veiseliha ning 3% sealiha tootmine. Samal ajal vähenes veiste arv ja ka piimalehmade hulk kahanes lausa kõigi aegade madalaimale tasemele,“ täiendas Kirs.

Mullu söödi 104 000 tonni liha, mis on 2% vähem kui aasta varem. Kõige enam tarbitakse sealiha – 40 kilogrammi inimese kohta aastas. Linnuliha söödi 27,2 kilogrammi inimese kohta, lamba- ja kitseliha tarbimine jäi alla kilogrammi inimese kohta aastas. Viimase paari aastaga on veiseliha tarbimine küll taas veidi vähenenud, aga inimese kohta süüakse seda siiski 9,2 kilogrammi aastas.

Aastal 2014 toodeti Eestis 90% tarbitavast lihast, pärast seda hakkas isevarustatuse tase vähenema. Kui isevarustatuse tase jääb alla 100%, näitab see, et osa tarbitavast lihast imporditakse teistest riikidest. Pärast 2018. aastat hakkas isevarustatuse tase taas tõusma ja see oli eelmisel aastal järgmistel tasemetel: veiselihal 98%, sealihal 85%, lamba- ja kitselihal 100% ning linnulihal 62%.