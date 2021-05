Indrek Kasela ettevõte hädas: Norra kalakasvatajad olid paanikas ja müüsid lõhet ajalooliselt madalate hindadega

PRFoodsi kahjum kasvas aastaga 5,9 protsenti, 1,8 miljoni euroni. Käive vähenes samal ajal 23,2 protsenti, 14,2 miljoni euroni.

„Kahjuks peame tunnistama, et eelmine juhtkond tegi ka vigu investeeringutel ning ei suutnud piisavalt kiiresti muutunud olukorrale reageerida, mistõttu võimendus koroona negatiivne mõju ja seda eriti Soomes," teatas PRFoodsi juhatuse liige Indrek Kasela. „Suurbritannia tegevus on jätkuvalt kasumlik ja aasta algusega on taastunud koroonaeelne kasumlikkus ning näeme väga tugevat kasvu nii käibes kui ka kasumis järgmisel finantsaastal. Eesti tegevus on veel väike, aga samas oleme jaekaubanduses suutnud oma käivet kahekordistada. Suure käibevolatiilsusega, kuid samas madalamarginaalne lõhe vahendus on olnud suures languses koroona ning maailmaturu rekordiliselt madalate hindade tõttu."

Ettevõte toob positiivsena välja asjaolu, et piirangutest ning 23% väiksemast käibest hoolimata suudeti lõpetada finantsaasta esimene kvartal (jaanuar-märts) sama või isegi parema tulemusega kui aasta tagasi, arvestades, et 2020. aasta jaanuar-märts olid tavapärased kuud, aga käesoleva aasta jaanuaris-märtsis oli Euroopas veel sügav koroonakriis.

„Samas on see olnud meie jaoks üks positiivsemaid aastaid, sest oleme suutnud oma kauaaegse strateegia, muutuda regiooni üheks suuremaks kalakasvatajaks, viinud tegelikkusele lähemale," märkis ta. „Uued kasvatusload Rootsis ning potentsiaalsed load Eestis võivad tähendada lähiaastatel 30–50 miljoni eurot suurust lisakäivet. Oleme arvestanud, et suure tõenäosusega võivad piirangud tulla taas sügisel."

„Tegeleme ettevõtte finantsvõimenduse vähendusega, mistõttu viime läbi konverteeritavate võlakirjade emissiooni. Ligikaudu pool meie laenudest on võetud John Ross Jr ostmistehingu läbiviimiseks ning John Ross Jr tulemused pole oluliselt kannatanud koroona tõttu, seega on olukord aktsepteeritav," kirjutas ta. „Kalakasvatus nõuab pikaajalist kapitali kalasööda ostmiseks, millega tegeleme. Oleme vähendanud käibekapitali osakaalu tavaoperatsioonides, vähendades meie laojääke. Kõige olulisem on taastada ettevõtte kasumlikkus vähendatud käibe olukorras."