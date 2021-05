FOTOD | Harku järve lähedusse kerkib pilvelõhkuja

ITM Grupp Arendus tegevjuhi Artur Jõe sõnul tuleb järgmise aasta sügisel valmivasse hoonesse sada kahe- kuni neljatoalist korterit. „Tornist avaneb järvele panoraamvaade ja liivarand on mõneminutilise jalutuskäigu kaugusel. Samuti on lähedal toidupoed, raamatukogu, lasteaed ja gümnaasium, mistõttu sobib piirkond hästi koduks noortele peredele,“ ütles Jõe.

„Elamuarenduse rahastamine on osa Bigbanki laiemast strateegiast suurendada ettevõtetele antavate laenude mahtu. Mahtude poolest on kinnisvarasektori laenunõudlus jätkuvalt väga suur. On hea meel, et Bigbank on Eesti kinnisvaraarendajate jaoks esimene valik. Meil on lahendus ka koduostjatele, sest Bigbank alustas eelmisel aastal Eestis ka eraisikutele kodulaenude pakkumisega,“ lisas Roosalu.