Sõit Ameerika mägedel: Elon Muski säutsud justkui määravad bitcoin'i hinna

Kui Elon Musk säutsub, on bitcoin'i investeerijad valvsad.

Tesla tegevjuhi Muski krüptilised säutsud on viimase aasta jooksul bitcoin'i hinda tublisti kõigutanud. Meenutagem seika aasta algusest, kui Musk ühel jaanuari hommikul oma Twitteri profiilikirjeldusse #bitcoin lisas, mille tulemusel tõusis Bitcoin'i hind pea 20%. Või siis päeva, mil hind tõusis 16% pärast seda, kui Tesla Inc. teatas, et on ostnud 1,5 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutat.

Mai hakul säutsus Musk, et Tesla ei aktsepteeri enam sõidukite eest tasumisel bitcoin'i. See säuts vallandas aasta kõige valulikuma müügilaine, mis on turukapitalist röövinud sadu miljardeid dollareid. Investorid on nördinud, sest säutsu tulemusena on haihtunud jaanuari lõpust alates kogutud kasum. Pärast kevadist tõusuperioodi, kui bitcoin'i hind tõusis aprillis 65 000 dollarini, on tänaseks hind kukkunud ligi 50%, seda tänu säutsule, mille Musk postitas 13. mail.

Bitcoin'i metsikud hinnakõikumised jätkusid ka sellel nädalavahetusel. CoinDesk'i andmetel langes bitcoin nädalavahetusel märkimisväärselt, madalaim tase oli 31,179.69 dollarit. Esmaspäeva hommikuse seisuga oli ühe bitcoin'i hind 36 609,50 dollarit.

Paljud investorid eirasid Muski säutse, pidades seda kahjutuks müraks, mis on osa bitcoin'i hinna tõusust ja arutelust krüptovaluuta teemal. Mõned, peamiselt uued krüptovaluuta maailmasse sisenejad investorid isegi kiitsid asjaolu, et Musk on bitcoin'i osas oma toetust avaldanud.

Nüüd, kui hinnad on vabalanguses, pole investorid enam nii positiivselt meelestatud. Nad on nördinud.

“Ta teab, et tal on suur mõju, talle meeldib sellega mängida ning seda demonstreerida – seda nende arvelt ja kahjuks, kes teda jälgivad,” ütles Portugalist pärit Heidi Chakos, kes on bitcoin'i investeerinud alates 2014. aastast. Ta pööritas silmi, kui nägi Muski hiljutist säutsu, mis külvas paanikat ja pani inimesed spekuleerima selle üle, kas Tesla valmistub suuremat sorti bitcoin'i müügiks.