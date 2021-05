Huvi kasv suur, kuid kas praegu on aeg "flippimiseks"? Kinnisvaramaakler jagab nõuandeid

"Kui raha on üksnes 10 000 – 15 000 eurot, siis tasub ringi vaadata Tallinnast väljapool. Riias algavad remonti vajavate kesklinna korterite hinnad kümnest tuhandest eurost. Ja Riia suguses suurlinnas on kinnisvaraturg alati oluliselt aktiivsem kui mõnes Eesti väikelinnas," arvas Kuusk.

Selgub, et omanik on investeerinud flippimisse 50 000.- eurot ja soovib nüüd maja müüa 270 000 euroga. Kaks nädalat hiljem oleme majale ostja leidnud. Flippimise tulemusel teenib omanik 100 000 eurot," kirjeldas Kuusk.

Kinnistul asuv palkmaja on valminud 2007.a, 92 m2, 3 magamistuba, elutuba ja avatud köök. Maja üldilme oli väsinud, palgid olid hallid ja ilmetud, kunagi paigaldatud plekkkatuselt koorus värvi ja vihmaveerennides kasvas sammal.

"Sügisel 2020.a. teatas ettevõtja, et soovib osta mere äärse kinnistu koos renoveerimist vajava majaga. Kaugus Tallinnast ei olnud tema jaoks oluline. Leidsime selliseid kinnistuid 4-5, käime koos vaatamas, aga tehinguks ei läinud. Kuniks leiame populaarse suvituslinna läheduses mere ääres kinnistu hinnaga 132 000 € ," kirjeldas Kuusk.

"Flippimine" on investeerimine kinnisvarasse, kus investor ostab vara mitte eesmärgiga hakata seda kasutama, vaid lühiajaliselt hoida (ka remontida) ja siis kasumiga edasi müüa.

"Septembris 2020.a. pöördus meie poole klient, kes avaldas soovi osta endale kuni 10 000 eurot maksev remonti vajav korter Riia kesklinna. 5-6 leitud korterist valis klient välja kaubanduskeskuse Olimpia lähedal vanas 2-kordses puumajas omaette sissepääsuga oleva 2-toalise korteri, kus varem asus televiisoriparandus. Korteri ostu-müügihinnaks kujunes 8 800 eurot," meenutas Kuusk.

Kuuse sõnul võtsid kohalikud töömehed paari päevaga üles kõik põrandad, lammutasid maha vaheseinad, kiskusid seinad laudadeni paljaks. Osa ehitusmaterjale osteti Eestist (kamin, soojaveeboiler jne., kuna need on Eestis odavamad) ja osa Riia väikestest keldripoodidest, kus kruvid, naelad, pahtlid ja muu maksab lausa 3-4 korda vähem. Kolm kuud hiljem on korter kenasti remonditud ja müüdud.

Kortreri müügihind oli 32 000 eurot, flippimise tulemusel teenis omanik veidi üle 14 000 eurot.

Kuuse sõnul võib Iga asjaga rikkaks saada, kui seda teha kainelt ja kaalutletult. Lihtsalt tuleb endale kinnisvaraturg selgeks teha, tuleb otsida sobilikke objekte ja omandada elementaarsed remonditeadmised.

"Kahjuks kõik flippimised ei lõppe õnnelikult, paljud flippimised lõppevad totaalse flopiga," lisas ta.

Kui flippimisest sai flop

Algaja investor ostis iseseisvalt ühe oksjonikeskkonna kaudu müügil olevast pankrotivarast, Tallinnast ca 60 km kaugusel paikneva remonti vajava korteri, eesmärgiga see remontida ja kasumiga maha müüa.

"Et tal endal ehitusteadmisi ja ka aega eriti polnud, lootis ta korteri mõne tuttava ehitusmehe abil ära remontida. Esimene ehitusmees võttis väikese ettemaksu, tegeles mõne nädala remondiga, siis aga kukkus jooma ja kadus. Järgmine ehitusmees leidis, et osa juba tehtud töid on vaja uuesti teha, seega osade tööde eest tuli maksta topelt," meenutas Kuusk.