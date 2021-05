Turismisektor jooksis toetustele tormi, kauplustele mõeldud miljonitest on suurem osa veel alles

Toetusi jagava EASi kõneisiku sõnul oli tänahommikuse ehk 24. mai seisuga jaekaubanduse taotluste maht ligi 35% kogueelarvest (taotlusi saab esitada kuni 26.05 kella 16-ni) ning turismi üldeelarvest on taotlustega kaetud juba 102% ehk ületatud on 25 miljoni euro piir (taotlusi saab esitada kuni 27.05 kella 16-ni).

"Täpsemalt on turismi sihtgruppides taotlemine erinev – eelarve on ületatud majutusettevõtjate, spaa ja veekeskuste ning toitlustusettevõtjate ja reisiettevõtjate sihtgruppides. Ruumi on eelarves veel turismiteenuste pakkujate, sõitjate muu maismaavedu, nõupidamiste ja messide korraldajate sihtgruppides," kinnitas EASi pressiesindaja Egert Puhm.

Ta lisas, et esimesed toetuste väljamaksed toimuvad juba sel nädalal. Kuna ületaotlemisel jaotatakse toetussummad proportsionaalselt (st mitte ei jagata raha vaid kiirematele taotlejatele), siis tehakse esialgu väljamakseid osaliselt: 30% toetuse arvutuslikust suurusest turismiettevõtete puhul ja 50% toetuse arvutuslikust esialgsest toetuse suurusest jaekaubanduse puhul.

Kui praeguse seisuga on näha, et kriisitoetustele jooksevad tormi eelkõige turismisektori esindajad ja kaupluseomanike huvi on leige, siis juhul kui jaekaubandusele mõeldud miljonitele piisavalt taotlusi ei tule, jagatakse see raha tõenäoliselt teiste toetuste eelarvetesse. Aga tuleb veelkord rõhutada, et jaekaubanduse ettevõtetel on veel kaks päeva taotluste esitamiseks.

Leige huvi karmide tingimuste tõttu?

Võib aga oletada, et näiteks "sõitjate muu maismaavedu" alt pole taotlusi ettenähtud eelarve mahus esitatud hoopis toetusele seatud tingimuste tõttu. Nimelt ei saa tõenäoliselt mitmedki firmad, mis tegelevad ühe ettevõtte alt nii turistide veoga kui ka liiniveoga, toetust taotleda, kuna ette pole näidata vajalikku käibelangusprotsenti. Seda hoolimata asjaolust, et turistide veo äri on kahanenud olematuks.