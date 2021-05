INTERVJUU | Andres Sutt: vaktsineerimispassiga pääsevad Eestisse ka Sputnikuga vaktsineeritud inimesed

Kui palju me teame COVID-tõendit puudutavaid detaile? Kas kõikidele vaktsiinidele kehtivad sarnased reeglid, kui kaua kehtib negatiivne koroonaproov jne.?

Eks see vaktsiinide puhul sõltubki sellest, millised tingimused on vaktsiini väljatöötaja seadnud. Kahe doosiga vaktsiinil on vaja teha kaks süsti, ühe doosiga vaktsiinil piisab ühest süstist. Aga kõige olulisem on, et meil on valmis tööriist, mida me saame kasutada. Saame seda kasutada ka praegu, aga minu silmis on veelgi olulisem, et meil on see tööriist sügiseks või millal iganes võiks kolmas laine tulla. Minul kristallkuuli ei ole, ma ei tea, kas ja millal kolmas laine tuleb, aga on oluline, et sellisel juhul saaksime majandust ja kultuuri ohutult lahti hoida.

Näiteks Leedus saab AstraZenecaga peale esimest süsti “võimaluste passi”, aga Pfizeriga on vaja kahte süsti. Ma saan aru, et Eestis selliseid erisusi ei tehta?

Me ei ole veel lõplikke kokkuleppeid teinud, aga ma arvan, et kui lõplik vaktsineerimise mõju saavutatakse kahe doosi järel, siis ilmselt on ikkagi mõistlik need kaks doosi ära teha. Eelkõige kaugemale ette vaadates ning teiste riikide praktikaga võrreldes - meil on huvi, et Eesti oleks välisturistidele turvaline koht, kuhu tulla.

Puhtalt Eesti kontekstist, vaktsiinid millel ei ole Euroopa Ravimiameti müügiluba - Sputnik, Sinovac - kas Eesti hakkab neid aktsepteerima?

Meie oleme aktsepteerinud vaid vaktsiine, mida on ERA kinnitanud. Teisi vaktsiine siin ei ole võimalik kasutada.

Ühesõnaga, kui Eestisse tahab reisida Sputnikuga vaktsineeritud isik, siis meie jaoks on ta võrdne vaktsineerimata inimesega?

See on juba hoopis teine küsimus. Kui see vaktsiin on lähteriigis tunnustatud, siis on ta tunnustatud ka siin.