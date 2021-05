KUULA | Oleg Shvaikovsky: rakenda oma isiklikku ressurssi, et midagi tähendusrikast siin maailmas ära teha

“Sul on õigus, selle valiku taga on kindlasti minu väärtusmaailm ja -hinnangud. Ma olen veendunud, et kogu see ressurss, mis sinu käes on – on need siis haridus, oskused, sotsialane võrgustik, raha jne. – see pole sinu ressurss. See on sulle antud, et sa sellega midagi ägedat ja head ära teeksid siin maailmas. Ja mingil hetkel sinult küsitakse: kuhu sa oled oma talendi rakendanud? Mida head sa oled maailmas ära teinud? Selle asemel, et rääkida, et meil on tänavad räpased, mine sina ise isiklikult ja korista, kasvõi kampaania 'Teeme ära!' raames, tund aega tänavaid. Selle asemel, et rääkida, et lastekodudes on liiga palju lapsi, võta sina isiklikult ja lapsenda üks laps. Jne. See kõik hakkab meist endist pihta, meie suhtumisest ja vastutusest elu ees. Kui igaüks meist kasvõi ühe väikese sammuksese ära teeks soovitu suunas, siis maailm oleks palju parem koht, kus olla ja elada. Kui me esmajärjekorras mõtleme, kuidas ma ise saaksin oma elu kõige paremini elada, siis mulle tundub, et meil on ka piisavalt inimesi, kes võiksid pöörata pilgu ühiskonnale ja küsida endalt, et mida ma saan kellegi teise heaks ära teha. Mina olen leidnud oma võimaluse maailma panustada Püha Johannese kooli näol. Igaüks peab leidma oma tee, just selle, mis tema jaoks on tähendusrikas ja mõtestatud tegevus.” – Oleg Shvaikovsky