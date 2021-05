Prantslasel ei vea. Maailm sai täna korraks uue esirikka, Bezos sai aga rahulikult magama minna

Arnaulti vara on kasvanud 2020. aasta märtsiga võrreldes 76 miljardi dollari võrra. 14 kuuga on ta seda kasvatanud lausa 110 miljardi võrra. Tema luksusbrändide grupp LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) on näidanud võimsaid tulemusi, mis on tingitud pandeemiast.

Esmaspäeval piisas neile 0,4 protsendilisest tõusust, et Arnaulti vara tõsta 600 miljoni võrra ning minna Bezosest ette. Suletud maailma tingimustes on luksuskaupade müük laes. Eriti on kasvanud Hiinast pärit ostjate arv. Esimeses kvartalis tegi LVMH 17 miljardit dollarit käivet, mis oli võrreldes aasta taguse ajaga 32-protsendiline tõus.

Viimasel kahel dekaadil on Forbesi miljardäride nimekirja eesotsas olnud peamiselt ameeriklased, olgu siis Bezos, Musk, Gates või Buffett. Vaid mehhiklane Carlos Slim on suutnud selle seeria katkestada.

Arnault tegi oma debüüdi rikkurite esikümnes juba 2005. aastal, kui tal oli hinge taga 13 miljardi dollari eest vara. 2019. aastal tõsis ta 76 miljardiga kolmandale kohale. 2019. aasta 16. detsembril, umbes kella 10:30 ajal võttis ta korraks üle maailma esirikkuri tiitli ning ka siis Bezoselt. Päeva lõpuks oli aga prantslane taas teisel kohal. Seega ootab ta veel päeva, mille ta saab lõpetada planeedi Maa rikkaima inimesena. Vaevalt Bezos ja Arnault sellest suurt hoolivad, aga põnev on meeste heitlus siiski.

Hetkel on Bezosel 188,4 ja Arnaultil 187,3 miljardit dollarit. Loomulikult on see suures osas nö virtuaalne vara.