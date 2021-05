Change on kauplemisplarvorm, kus saab muuhulgas osta ning müüa ka krüptovaluutasid, millest tuntuimad on bitcoin ja etherium.

„Meil on käsil parim kvartal. Tavaliselt teistes sektorites see nii ei ole, aga meile sobib nii olukord, kus turg läheb üles, kui ka see, kui turg läheb alla. Sama kehtib ka meie kasutajate kohta, kes näevad krüpto volatiilsust kui võimalust oma kasumi potentsiaali maksimeerimiseks," ütleb Kangro Ärilehele.

Millised võivad olla järgmised nö staarid krüptovarade valdkonnas?