Euroopa Liit jõudis otsuseni: Valgevene õhuruumi soovitatakse vältida, selle lennufirmal keelatakse Euroopasse lennata, Lukašenkat ja tema lähedasi karistatakse

Üleilmse hukkamõistu pälvinud Valgevenet ähvardati 27-liikmelise bloki poolt “sihipäraste” majanduslike vastumeetmetega, mis eelduste kohaselt on suunatud Valgevene oligarhide ja neile kuuluvate ettevõtete vastu, mida süüdistatakse Lukašenka režiimi rahastamises.

EL-i valitsusjuhid kutsusid juba enne tippkohtumist oma avaldustes üles Valgevenele viivitamatult sanktsioone ette valmistama. Financial Timesiga rääkinud EL-i diplomaatide sõnul püütakse sanktsioone sihtida nii, et need kahjustaks Lukašenkat ja tema liitlasi, ent jätaks puutumata tavakodanikud, kes peavad režiimi tegevuse tõttu juba praegu kannatama.