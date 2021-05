Uuring: Baltimaade elanikud investeerivad pensionipõlve kindlustamiseks

„Investeerimisega alustamiseks, kasvõi 10-20 euroga kuus, sobib iga aeg, aga igal värskel investoril on mõistlik end harida ja mõõta oma riskitaset, et investeeringutega ei kaasneks halbu üllatusi. Tuleb mõista, et väärtpaberiturul on väga erineva riskiga tooteid ning eriti väikese kogemusega on mõistlik hoolega valida instrumente, kuhu raha paigutada. Siin on abiks SEB mobiilirakendusse lisatud roboinvestor, mis annab kliendile personaalse investeerimissoovituse ning aitab alustada investeerimisega oma nutitelefonis," lisas Leppänen.