Kodumaine logistikateenus toimetab nüüd lisaks Eestile ka Lätis ja Leedus

MyDello pakub varasemast kiiremat ja läbipaistvamat logistikakorraldust. "On hea meel näha, et MyDello vastab ettevõtjate ootustele ning lihtsustab tarnete planeerimist," ütles MyDello turundus- ja kommunikatsioonijuht Sigrid Ojavee. "MyDello pakub eeldusliku tarneaja ja -hinna koheselt ning võimaldab valida eri transpordiviiside vahel."

MyDello alustas Eestis aprilli teises pooles ning maikuust alates on teenus saadaval ka Lätis ja Leedus. "Eestis ja Lätis on liitunud juba üle 600 ettevõtte, seega oleme uue lahendusega siinsel logistikaturul tugevalt kanda kinnitanud," lisas Ojavee. "Ka esimesed päevad Leedu turul on olnud väga paljulubavad. Lähiaja plaanide seas on Valgevene suund ja mõne aja pärast jõuame loodetavasti veelgi kaugemale."