Gaasigrilli plahvatus tekitas üle 200 000 eurose kahju

Päästjate hinnangul tõenäoliselt grilli põletis leegid mingil hetkel kustusid, kuid gaasi pealevool jätkus. Mõne aja möödudes tõusis kuuma grilli juures gaasi kontsentratsioon niivõrd suureks, et see lahvatas põlema ja süütas ka kõik lähedal oleva.

Salva Kindlustuse varakahjude osakonna juhataja Karen Soosalu märkis, et kuna tulekahju oli nii intensiivne, siis ei jäänud grillist suurt midagi järele ning süttimise täpset põhjust ei olnud võimalik välja selgitada. „Ainuke positiivne asi juhtunu juures oli see, et pererahvas ei viibinud õnnetuse hetkel grilli läheduses. Vastasel korral oleks võinud tagajärjed veelgi kurvemad olla. Kui vara on kindlustatud, siis selle saab alati taastada,“ lausus Soosalu. Ta lisas, et mõningaid põletusi sai siiski meesterahvas, kes üritas põlengu alguses pulberkustutiga tuld summutada.