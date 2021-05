Maksepuhkusel olevate laenude hulk kahaneb tublisti

„Läheme suvele vastu üsna kindla tundega. Nii Eesti kui teiste meile oluliste riikide majandused on koroonakriisist seni läbi tulnud tugevamalt, kui veel mõni aeg tagasi julgesime loota. Eesti lähinaabrite ja peamiste kaubanduspartnerite 2021. aasta esimese kvartali majanduslangus jäi kardetust tagasihoidlikumaks. Koos senise majandusstatistikaga annab see lootust, et ka peagi avaldatav Eesti SKP number pakub positiivse üllatuse. Kokkuvõttes võib öelda, et hoolimata ajutisest peataolekust aastapäevad tagasi, kui maksepuhkusel olnud laenude hulk tegi rekordeid ning majandus sisuliselt jäätus, on kohanemine olnud kiire ja ootame majanduse kiiret taastumist,“ rääkis Pangaliidu juhatuse esimees Allan Parik.