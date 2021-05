Eesti soovitab lennufirmadel Valgevene õhuruumist hoiduda

“Paljud lennufirmad on tänaseks juba otsustanud üle Valgevene lendamisest hoiduda. Euroopa tippjuhid jõudsid eile hilisõhtul sama seisukohani ning Eesti ametlik soovitus läheb täna samuti kõikidele Eesti lennufirmadele. Reisijatele tähendab see osadel lendudel pikemat lennuaega, lennufirmadele veidi suuremat kütusekulu, aga me ei saa ignoreerida Valgevene hiljutisi käike,” ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.