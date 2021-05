Kuidas pakkuda klientidele rohkem väärtust?

Kolm väga erinevat ettevõtet, ometi ühendab neid see, et kõigil on kliendid, kõik võtsid aja, et kliente mõista ja mõtestada oma äri ning kõik soovivad pakkuda homme oma klientidele rohkem väärtust kui eile. Kui kliendisõbralikkusest ja kasutajakesksest mõtteviisist räägitakse palju, siis kahte tasuta tööriista — empaatiat ja kuulamist — kasutatakse täna veel liiga vähe. Me arvame teadvat, kes on meie klient ja mida ta tahab, aga see ei pruugi nii olla. Oleme oma mulli sees ja näeme asju oma mätta otsast. Kliendil aga on kogemused ja tema maksab meile palka — miks siis mitte teda kaasata? Ja kes meist kliendina ei tahaks anda ausat tagasisidet, kui on lootus, et midagi muutub paremaks-lihtsamaks-mugavamaks? Kui päriselt võetakse kuulda ja muudetakse midagi. Nii võidavadki mõlemad osapooled ja tekib kontakt, dialoog, mida me eriti koroonaajal hindama oleme hakanud. Seega, kui soovid, et sinu äri õitseks, siis võta natuke aega, et oma kliente päriselt kuulata ja siis teenust-toodet muuta, täiendada. Kindel on see, et kliendid võtavad alati omaks tooted ja teenused, mis teevad nende elu lihtsamaks ja mugavamaks ning loovad väärtust.