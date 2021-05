Pubiketi juht: seekord on piirangute leevendamise mõju suurem kui väliterrasside avamisel

"Väliterrassid on väga ilmatundlikud ning nende avamine sattus võrdlemisi külmale ajale," räägib Vahe. "Kui vahepeal olid soojemad ilmad, siis oli näha, et kliente oli märkimisväärselt rohkem, kuid väliterrassid on siiski väga ilmatundlikud."

Seevastu siseruumide taasavamise puhul on selgelt näha, et inimesed on taaskord välja tulnud, märgib Vahe. "Pirital oli mõju kõige suurem, seal läks meil väga hästi. Kesklinnas oli siseruumide avamise mõju veidi väiksem."

Harjumuste muutumise kohta on veel vara järeldusi teha

Kui paar kuud tagasi kartis Vahe, et pikaaegsed koroonapiirangud võivad inimeste harjumusi muuta - nad hakkavad enam kodus sööma ning jooma - siis nüüd nendib ta, et ses osas veel järeldusi teha ei saa, sest taasavamisest on möödunud vaid poolteist päeva.

Lisaks leiab Vahe, et oluline on ka vaktsineerimise tempo: "Õiget pilti näeme alles siis kui kõik soovijad on vaktsineeritud. Võib eeldada, et paljud vaktsineerimata inimesed veel nii aktiivselt ei liigu. Seega harjumuste küsimusele vastuse saamine sõltub vaktsineerimise kiirusest."

Koroonapassis päästerõngast ei näe

Mõned riigiasutused on vihjanud justkui võiks toitlustussektorile päästerõnga ulatada koroonapass, kuid Vahe ei pea selle nende restoranides kasutamist tõenäoliseks. "Pigem me koroonapasse kasutama ei hakka. Järgime piirangut puhul riigi üleüldist loogikat. Usun, et need otsused on piisavalt hästi kaalutletud ning me ise ei suudaks seda paremini teha."

Siiski on Vahe tuleviku osas võrdlemisi optimistlik. Kui kõige kiiremini tulevad tema sõnul St. Patrick'sisse tagasi lõunatajad ning kliendid, kes käivad seal kohe peale tööd, siis järgmine piirangute leevendamise laine peaks tõstma ka nädalavahetuste käivet. "Kui toitlustusasutused saavad õhtul avatud olla kaks tundi kauem, siis on inimesed eriti nädalavahetustel kauem väljas," räägib Vahe.