Olulise ehitusmaterjali tarned Valgevenest võivad katkeda

Eestisse imporditakse aastas üle 100 000 tonni bituumenit, üht asfaldi valmistamise põhikomponenti, mis on tee-ehituseks möödapääsmatu naftatoode. Kuigi Valgevene osakaal on bituumeni tarnetes veidi vähenenud, püsib see ikkagi umbes veerandi piires. Sealt ja Venemaalt tuleb Eestisse kolmandik bituumenit. Igal aastal rändab Eesti tee-ehituse eelarvest diktatuuririiki Valgevenesse miljoneid eurosid.

Ühe suurema tee-ehitusfirma TREV-2 juht Sven Pertens ütles, et asja ei peaks võtma nii, nagu toetataks Eesti ostudega Valgevene autoritaarset valitsust. Kuid ta kinnitas, et tõenäoliselt on ettevõtjad valmis tarnete seiskumiseks, kui Euroopa Liit hiljutiste sündmuste valguses Valgevenele sanktsioone kehtestab.