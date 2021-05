Valgevene mõjukad riigifirmad on seni sanktsioonidest pääsenud. Kas nende õnn pöördub?

Vene dissident Mihhail Hodorkovski kutsus vaid päev pärast Ryanairi lennuki Minskis maanduma sundimist Euroopa Liitu üles sanktsioneerima Valgevene riiklikku õlifirmat Belneftekhim ning riiklikku kaaliumitootjat Belaruskali. “Diktaator Lukašenka puhul peaks löögi suunama sinna, kus selle mõju on kõige valusam - tema rahakoti pihta,” märkis Hodorkovski.

Sanktsioonide põhimõte peaks olema Lukašenko režiimi võimalikult suur nõrgestamine, märgib eurosaadik Urmas Paet. “Minu seisukoht on, et sanktsioonid tuleb kehtestada nende ettevõtete ja valdkondade suhtes, kus mõju režiimile on kõige suurem. Seega, jah, need suured riiklikud firmad võivad saada sanktsioonide objektiks,” vastab Paet küsimusele, kas Hodorkovski soov Belaruskali ning Belneftekhimi sanktsioneerimisest võib ka päriselus tõeks saada.