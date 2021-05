Metsatöösturid: aktivistide kaebuste tõttu jäävad raietööd põhjuseta seisma

"See aasta me tõepoolest oleme kutsunud üles oma liikmed ja jälgijaid andma teada keskkonnaameti järelevalveosakonnale või siis ka meile otse ja meie anname omakorda keskkonnaametile teada, kui nad näevad pesitsusaegset raietegevust. Miks me oleme see aasta teisiti talitanud ongi sellest tulenevalt, et on tulnud välja Euroopa Liidu eelotsus, mis kinnitab, et Euroopa Liidu linnudirektiividega pesitsusaegsed raied ja sellega kaasnev lindude hukkumine ja häirimine on vastuolus," rääkis Väli.