Keskmist pensionit tulumaksuvabaks muutev eelnõu läks kooskõlastusringile

"Sisuliselt on tegu tulumaksusüsteemi korrastamise esimese etapiga," selgitas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. "Uuesti hakkab kehtima põhimõte, et keskmine vanaduspension püsib Eestis tulumaksuvaba ja tulumaksuvabastus ei vähene enam pensioni kasvades või näiteks juhul, kui pensioniikka jõudnud inimene on valmis tööl käimist jätkama," lisas ta.