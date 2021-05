Digiõppematerjalide pakkujad mitmekordistasid õppematerjalide hindu

Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et 2019. aastal tehti põhikooli digimaterjalidele riigihange pikkusega kaks aastat. Kasutajate hulka ja igakuist tasu arvestades, läks see ühe õpilase kohta maksma 69 senti kuus. 2020. aasta sügisel tehti koroonaviiruse tõttu üheks aastaks hange ka keskhariduse jaoks. Seal tuli maksumuseks 1 euro ja 54 senti õpilase kohta kuus.

"Meil oli kehtiv leping ja selle kehtiva lepingu raames me pidasime tegelikult eelmise aasta sügisest peale nendega läbirääkimisi, kus me küsisime, kas te olete valmis samadel tingimustel jätkama. Nad andsid selge indikatsiooni, et nad ei ole huvitatud," rääkis Lippin.