Eesti ettevõte nimetati Kesk-Euroopa parimaks makseteenuse pakkujaks

Igal aastal jagab rahvusvaheline ajakiri Global Banking & Finance Review erinevaid auhindu silmapaistvatele finantsvaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele üle kogu maailma. Üheks kategooriaks, milles edukamaid ettevõtteid tunnustatakse, on auhinnad parimatele uutele makseteenuse pakkujatele (Best New Payment Solution Provider) nii Euroopas kui ka kaugemal. Vähem kui 10 aastat tagasi idufirmana alustanud ning praeguseks Baltikumi juhtivate pankade koostööpartneriks arenenud Eesti ettevõttel EveryPay õnnestus pälvida 2020. aasta parima uue makselahenduse pakkuja tiitel Kesk-Euroopas.

Finantsinstitutsioonidele täielikult pilvepõhist digimaksete platvormi pakkuva EveryPay tegevjuhi Lauri Tederi sõnul näitab saavutatud tunnustus, et ettevõte on oma tegevusega õigel teel ning kätte on jõudnud aeg seada oma sihid kaugemale. “Oleme tänu koostööle Baltikumi kõige tugevamate pankadega juba üksjagu saavutanud, kuid soovime oma teenust jätkuvalt täiustada ja pakkuda klientidele parimat kvaliteeti. Rahvusvaheline tunnustus on märk, et on aeg laieneda ka mujale Euroopas,” ütles Teder.

EveryPay sündis 2012. aastal vajadusest paremate ja kaasaegsemate makselahenduste järele. Tänaseks teeb ettevõte koostööd regiooni juhtivate pankadega nagu Swedbank, SEB ja LHV ning pakub klientidele mitmeid innovaatilisi maksevõimalusi. Nende hulka kuuluvad näiteks universaalse pangalingiga maksed ja LinkPay makselingid, mida ettevõtted saavad saata klientidele näiteks sõnumiga, QR-koodina või e-postiga. Hiljuti täiustas firma oma makselingi teenust ka automaatse viitenumbri lisamise võimalusega.

Global Banking & Finance Review on UK-s välja antav rahvusvaheliselt tunnustatud finantsajakiri, millel on aastas üle 3 miljoni unikaalse külastuse. 2011. aastal hakkas väljaanne korraldama iga-aastast konkurssi Global Banking & Finance Awards, et tunnustada olulisemaid ülemaailmseid finantssektoris toimuvad muutusi. 2020. aastal jagati auhindu välja juba kümnendat järjestikust aastat.