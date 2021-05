Krimelte jõudis Lille´i ja Barcelona kaudu mitme miljoni lepinguni Kanadas

Tootmissektoris ei tule just tihti ette, et müügilepinguni viib Youtube´i video. Prantsuse suunamudija TakaYaka video PENOSIL Jointaplaci kasutamisest, mida vaadati esimese 24 tunniga 100 000 korda, päädis Bexi Distributions inc kontaktivõtuga. Toode sündis Krimelte France´i juhi José-Manuel Castro oskusest näha turul tühimikku innovaatiliste vuugitäiteainete ja pahtlite seas. Kui seni on kipsplaadi vuukide täitmine olnud aeganõudev ning seda on pidanud tegema mitmes etapis, siis uus toode võimaldab sama tööd ilma tugevdusteibita ja ühe tööoperatsioonina, vastates kõrgeimatele kasutuskoha materjalide toimivuse nõuetele. PENOSIL Jointaplac arendati ja toodetakse Barcelona külje all asuvas Krimelte Iberia S.A.U tehases. Esimene partii läheb Kanadasse teele juunis. „Wolf Groupi iseloomustab märkimisväärne rahvusvaheline haare. Prantsusmaal idanema pandud mõttele lisandus arendus- ja tootmisvõimekus Hispaaniast ning peakontori tugi Eestist," tunneb Wolf Group I Krimelte juhatuse esimees Peeter Tohver heameelt grupisisese koostöö üle.